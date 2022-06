In Friuli il centrodestra fa quasi "cappotto" e si porta a casa praticamente tutti i sindaci

Il Centrodestra fa quasi cappotto e si porta a casa la stragrande maggioranza dei Comuni più grossi (ma sotto i 15 mila abitanti) della Regione. Una vittoria schiacciante che ha evidenziato lo sbandamento del partito Democratico che si consola con due soli municipi, Maniago dove Umberto Scarabello, vice del sindaco uscente mette tutti in riga anche se il Centrodestra ha corso diviso e Tricesimo con l’ex consigliere regionale, Giorgio Baiutti. Entrambi i vincitori, però, non hanno corso con simboli di partito, ma con liste civiche pur di orientamento di Centrosinistra.



I BALLOTTAGGI



Per i 4 Comuni che superano i 15 mila abitanti l’esito ha significati diversi. Tre, infatti, andranno al ballottaggio con la classica sfida tra Centrodestra e Centrosinistra. Ad Azzano, Massimo Piccini, sostenuto da Fratelli d’Italia e una Civica che porta il suo nome ha ottenuto il 31 per cento, contro il 28 per cento di Enrico Guin sostenuto dal Centrosinistra. Ad Azzano, però, il Centrodestra si è spaccato e il candidato della Lega e Fratelli d’Italia, Angelo Bortolus, dato per vincente è arrivato solo terzo. La lista di Fratelli d’Italia ha ottenuto l’11.8 per cento contro l’11.5 del Carroccio. In questo caso la differenza a favore di Piccini l’ha fatta la Civica che porta il suo nome con il 17 per cento. A Codroipo il candidato del Centrosinistra, Guido Nardini, non ha vinto al primo turno per un pugno di voti. Ora al secondo round se la dovrà vedere con Gianluca Mauro (42 per cento) sostenuto dall’intero Centrodestra. A Gorizia, invece, il sindaco uscente, Rodolfo Ziberna, anche lui sostenuto dall’intero Centrodestra si è fermato al 42 per cento, contro il 31 dell’avversario Laura Fasiolo. Il primo partito a Gorizia è Fratelli d’Italia, solo quarta la Lega con l’8.3 per cento. Infine Monfalcone dove il ballottaggio non servirà. La sindaca leghista uscente, Anna Maria Cisint è stata riconfermata con il 71 per cento. Anche in questo caso, però, il suo partito, la Lega non ha brillato fermandosi al 16 per cento.



LA LEGA NON TIENE



Il Centrodestra ha vinto a mani basse, ma la Lega ha fatto fatica, confermando il trend che vede il partito in calo su tutto il territorio regionale. A dimostrazione di questo l’arrivo in provincia di Pordenone del leader Matteo Salvini non ha portato fortuna ai due candidati che ha sostenuto: Ilario De Marco, sgambettato ad Aviano e Angelo Bortolus, fuori dal ballottaggio ad Azzano. In questi due Comuni la Lega ha preso l’11.5 ad Azzano e il 10.5 ad Aviano. Unico acuto a Prata cn il 31 per cento.



LA MELONI INCASSA



Fratelli d’Italia invece incassa e ringrazia. Il partito di Giorgia Meloni pur non avendo impennate è comunque presente praticamente in tutti i territori, tallona la Lega e in alcuni casi la sorpassa. È pur vero che il test sarà l’appuntamento elettorale del prossimo anno con le Regionali.



FORZA ITALIA



Gli Azzurri non sfigurano e non sprofondano. Anzi, pur non essendo in ottima salute, mantengono i loro voti e in alcuni Comuni arrivano anche al 10 per cento. C’è però da dire che per loro questo test elettorale non è probante perchè in gran parte hanno corso mimetizzati insieme alle Civiche o con Progetto Fvg.



GLI ELETTI



Ecco tutti i sindaci eletti. Arta, Andrea Faccin (Civica), Aviano, Paolo Tassan Zanin (Civica), Bordano, Gianluigi Colomba (Civica), Buja, Silvia Maria Pezzetta (Centrodestra), Casarsa, Claudio Colussi (Centrodestra), Cervignano, Andrea Balducci (Centrodestra), Cimolai, Davide Protti (Civica), Cimolais, Giuliano Cescutti (Centrosinistra), Cormons, Roberto Fercaro (Civica), Duino Aurisina, Igor Gabrovec (Centrosinistra), Fontanafredda, Michele Pegolo (Centrodestra), Maniago, Umberto Scarabello (Centrosinistra), Montenars, Claudia Sandruvi (Civica), Nimis, Giorgio Bertolla (Civica), Pagnacco, Laura Sandruvi (Civica), Pocenia, Debora Furlan (Civica), Prata Katia Cescon (Lega), Preone, Andrea Martinis (Civica), Ronchi dei Legionari, Mauro Benvenuto (Centrosinistra), Sagrado, Marco Vittori (Civica), San Canzian, Claudio Fratta (Centrosinistra), Savogna, Tatiana Bragalini (Civica), Sutrio, Manlio Mattia (Civica), Taipana, Alan Cecutti (Civica), Tarvisio, Renzo Zanette (Centrodestra), Tolmezzo, Roberto Vicentini (Centrodestra), Tarcento, Giorgio Baiutti (Civiche Centrosinistra).