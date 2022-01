SACILE - Grande entusiasmo in città per l'ingresso della sacilese Alice Del Frate, 20 anni, nella scuola Amici 21, talent show molto seguito, in onda su Canale 5. Si tratta di una scuola cui partecipano ragazzi che ambiscono a diventare cantanti, ballerini di danza classica, jazz, hip hop, attori. Si tratta di un percorso che impegna i partecipanti a seguire, sotto la direzione di professionisti, un faticoso tragitto formativo fatto di studio, esercizio, disciplina, verifiche. A questa scuola Alice è approdata con onore. Dopo aver superato i casting di Amici sostenuti a Roma, la giovane sacilese è stata nuovamente chiamata a dicembre negli studi Elios di Mediaset. Solo dopo la registrazione della puntata dello scorso 8 gennaio, andata in onda il pomeriggio di domenica scorsa, i genitori hanno scoperto che Alice era entrata nella scuola e che per lei era stato aggiunto un banco senza farle affrontare la sfida con uno dei ballerini in gara. Un risultato non da poco che mette in luce le sue eccezionali doti atletiche ed artistiche.



SACRIFICI E ALLENAMENTO

Quello che, però, molti non sanno è che questa ottima performance ha alle spalle anni e anni di allenamento e sacrifici che Alice ha potuto affrontare grazie non solo alle innegabili doti fisiche ma anche alla tenacia, al senso del dovere, allo spirito di sacrificio e, non da ultimo, alla disponibilità dei suoi genitori ad assecondare il suo talento naturale. La sua carriera è iniziata all'età di cinque anni quando ha intrapreso, proprio a Sacile, i suoi primi passi nella ginnastica ritmica evidenziando, da subito, una formidabile predisposizione. Anno dopo anno, senza mai trascurare gli impegni scolastici, questa giovane atleta ha percorso tutti i gradini di una carriera faticosa. Frequenta l'Accademia nazionale di ginnastica ritmica dell'Associazione sportiva udinese da diversi anni. «Durante tutto il liceo, all'istituto Pujati di Sacile dove era iscritta all'indirizzo scientifico, Alice si è recata a Udine ogni giorno, dalle 14 alle 20, sabato e vacanze comprese spiega la mamma Raffaella , per seguire gli allenamenti. Un impegno gravoso che ha potuto conciliare con lo studio anche grazie ad un progetto del Miur per gli studenti atleti meritevoli. In genere la accompagnavamo io o mio marito, ma quando poteva viaggiare autonomamente, Alice saliva in treno e raggiungeva Udine per poi rientrare la sera tardi e dedicarsi allo studio».



UNIVERSITÀ E GARE

Concluso il liceo, Alice si è iscritta alla facoltà di Architettura a Udine, continuando a partecipare agli allenamenti intensivi all'Accademia grazie al progetto doppia carriera studenti atleti previsto dall'Università per meriti sportivi. E i meriti ci sono tutti. Nelle ultime due stagioni, infatti, questa ginnasta infaticabile, ha gareggiato per l'associazione Pontevecchio di Bologna sia nel campionato nazionale di serie A2 sia in quello nazionale di Specialità con Cerchio e palla. Lo scorso novembre è salita sul podio al Foligno come vicecampionessa (argento) al cerchio e tra le migliori 8 finaliste alla palla. Oltre alla passione per la ginnastica Alice ha, però coltivato, da autodidatta, anche la passione per la danza che ora, grazie alle lezioni di due ore al giorno dedicate a questa espressione artistica all'Accademia udinese, può perfezionare.



L'INGRESSO AD AMICI

Il suo ingresso trionfale ad Amici premia pertanto anni ed anni di intenso lavoro e di spirito di abnegazione. Una fatica che, sicuramente, è stata sostenuta dai genitori, perché dietro un atleta di questo rango c'è anche una famiglia che rinuncia a molto, come spiega la mamma di Alice. «Si rinuncia alle vacanze, al tempo libero, al riposo, ad altri interessi commenta Raffaella. E, tuttavia, è un sacrificio che si affronta volentieri per i propri figli». L'unico cruccio per Rafaella è che nei prossimi mesi Alice, impegnata tutto il giorno a tempo pieno, la sentirà poco. A questa giovane promessa della danza che ha scelto, come proprio coach, Alessandra Celentano, è stato sequestrato, come agli altri concorrenti, il telefonino concesso, al massimo, per un quarto d'ora al giorno.