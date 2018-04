Visite ostetriche e ginecologiche: è arrivato il nuovo ambulatorio

di P.T.

SPILIMBERGO (Pordenone) - Nuovoperper l’ospedale di. Il direttore generale dell’azienda per l’assistenza sanitaria 5 Friuli Occidentale, Giorgio Simon, ha presentato l’implementazione dell’attività dell’ambulatorio, utilizzato anche dal Consultorio, il cui allestimento è stato completato con un lettino ginecologico e una lampada a led di ultima generazione, donati grazie a unapromossa dall'associazione Pro Ospedale San Giovanni.«Sarà presto avviato l’ambulatorio di isteroscopia, metodica che permette di completare la visita ginecologica in casi selezionati e di eseguire anche piccoli trattamenti - annuncia, direttrice del Reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di-. Appena possibile istituiremo l’ambulatorio di diagnosi prenatale per l’esecuzione di ecografie ostetriche e diagnosi invasiva, per rendere ancora più completa l’offerta di servizi agli utenti che potrebbero provenire anche dalla contigua area udinese».Per prenotare le visite ostetriche e ginecologiche nell’ambulatorio dell’ospedale San Giovanni di Spilimbergo ci si può rivolgere alla segreteria del reparto di ginecologia di San Vito al Tagliamento al numero telefonico 0434.841450 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.