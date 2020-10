Gli alunni della classe '54 tornano sui banchi col vecchio maestro di 92 anni: «Grazie, eri innovativo»

FIUME VENETO - Gli alunni del 1954, scuola elementare Cesare Battisti di Fiume Veneto, hanno incontrato il loro maestro Sante Manzon, 92 anni. Lo hanno fatto nel cortile della scuola, dove erano stati predisposti i banchi monoposto. L'assessore alla Cultura, Donatella Arzaretti, ha fatto l'appello, poi largo a testimonianze e tanta gratitudine per un maestro che aveva introdotto una didattica innovativa adottando il metodo del maestro francese Frenè. Glauco Sellan ha ringraziato l'insegnante a distanza di 55 anni. «Siamo stati fortunati ad averti conosciuto - ha detto - perché mettevi l'alunno al centro dell'interesse attuando il cambio generazionale nella didattica e sapendo cogliere gli interessi del bambino».

«Grazie per come ci hai formati e per il metodo adottato», ha detto Giorgio Sist, a cui si è associato Enrico Peressutti. «Ci ha insegnato la chiarezza nello scrivere e la proprietà del linguaggio - ha detto Luigi Gregoris - e sono fortunato di aver trovato un tesoro». «Sei stato un insegnante di vita - ha testimoniato Renzo Roncadin - e non ti ho mai visto arrabbiato». Manzon ha ricambiato: «Consideravo voi, ragazzi da amare con l'esempio, mantenendo un rapporto fiducioso e affettuoso per farvi diventare adulti capaci di distinguere il bene dal male. Non ho mai dato voti, ma ho utilizzato le gare e il gioco per farvi apprendere in particolare la storia, la geografia e nessuno era umiliato. Oggi mi avete dato la più viva soddisfazione apprezzando il mio metodo di insegnamento. Ora vi siete realizzati, avete dato il vostro apporto per la nostra comunità: quanto vi rimane vivetelo bene ed in salute».

La Jessica Canton ha ricordato Manzon non solo come educatore, ma anche come sindaco di Fiume Veneto per 10 anni e poi 5 in Consiglio provinciale. Gli ha poi donato una targa ricordo con la scritta Un maestro per la nostra comunità. Gli ex alunni presenti erano Renzo Bertolo, Raffaele Bigatton, Antonio Buonis, Leopoldo Carli, Walter Crestan, Renato Giusti, Rolly Gobbo, Luigi Gregoris, Gianni Pantarotto, Enrico Peressutti, Renzo Roncadin, Glauco Sellan Giorgio Sist, Ferruccio Turri, Nadio Zanette.



