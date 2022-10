PORDENONE - Sabato ha festeggiato i suoi primi 60 anni il Gruppo Alpini rionale di Torre, fondato il 14 ottobre del 1962. Un centinaio di penne nere del grande quartiere pordenonese hanno dato vita ad un pomeriggio ricco di appuntamenti. Ritrovatisi in piazza Lozer, alle 17 è scattato l'alzabandiera, seguito dalla deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti, con gli interventi delle autorità. Erano presenti: il Tenente Colonnello della Brigata alpina Julia Antonio Esposito, per l'amministrazione comunale il consigliere Paolo Celante, tra l'altro socio proprio del gruppo torresano, e, in rappresentanza dell'Ana Pordenone, il vice presidente vicario Mario Povoledo. Nel suo intervento Tiziano D'Ambrosio ha voluto ricordare il difficile periodo della pandemia, ma anche le molte opere portate avanti dagli alpini torresani: il recupero dell'ossario comunale nel cimitero del quartiere, la lapide che ricorda i caduti delle guerre e fu voluta da Don Lozer, lo sfalcio nei parchi del quartiere e nella piazza, il recupero, insieme all'Avis e all'associazione Torre in musica, dell'ex Pnbox. Il corteo si è poi portato alla chiesa dei Santi Ilario e Taziano per assistere prima alla messa e poi all'applaudito concerto del Coro Ana Montecavallo. Intorno alle 20:00 i partecipanti alla celebrazione si sono spostati all'ex Pn Box, sede del gruppo Alpini, per l'immancabile rinfresco. A promuovere la nascita dell'associazione nei primi anni 60 furono Dante Gava e Nello Grizzo, mentre il primo presidente nominato fu il dottor Cattaruzza. Il gruppo aveva come sede lo storico bar Pattino, e l'inaugurazione ufficiale avvenne nel cortile dell'asilo, alla presenza della Fanfara dell'Ottavo Alpini e del coro di voci bianche della parrocchia. Quella del 1962 fu in realtà una sorta di rifondazione dato che, come racconta Tiziano Barbisin, zIn realtà il primo gruppo di Alpini del quartiere risale a trent'anni prima». Barbisin ha infatti ritrovato negli archivi udinesi un documento che dimostra come la prima fondazione Risalga al periodo tra la fine di febbraio e i primi di marzo del 1932, come testimonia l'annuncio pubblicato sul giornale dell'epoca Il popolo del Friuli che ho avuto modo di visionare. Poi purtroppo arrivò la guerra che, insieme a tante altre cose, spazzò via anche il primo gruppo di Alpini che evidentemente però avevano fatto in tempo ad affondare le loro radici nel quartiere, tornando a ricrearsi nel 62 e rimanendo nella vita sociale di Torre fino ad oggi.