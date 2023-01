AZZANO - Se ne parlava da qualche mese, ma non c'era nulla di ufficiale. Ora l'annuncio ufficiale è arrivato da parte dello stesso sindaco Massimo Piccini. Sabato 3 e domenica 4 giugno, giorno dopo la Festa della Repubblica, si svolgerà in piazza Libertà e vie limitrofe, l'Adunata provinciale degli Alpini. Dopo l'adunata di Udine a maggio, Azzano Decimo ospiterà dopo 40 anni l'adunata sezionale degli Alpini della provincia di Pordenone.

Ad annunciarlo, appunto il sindaco Piccini, ufficiale degli Alpini in congedo, che non nasconde la grande emozione: «Il nostro comune sarà investito per due giorni dalla presenza di tantissime penne nere, che animeranno la cittadina con la sfilata e molteplici iniziative. Le sezioni locali di Azzano Decimo (oltre 220 soci alpini) e Tiezzo-Corva (109 soci alpini), coordinate dal capogruppo (Azzano) Sergio Populin, insieme all'amministrazione comunale e ai tanti volontari, si occuperanno dell'organizzazione. Sono un alpino. A 23 anni partii per il servizio militare a Chiusaforte ricorda Piccini ci rimasi circa 3 anni. Un alpino orgoglioso del passato, degnamente impegnato nel presente e non da meno nel futuro. Quindi ospitare un prestigioso evento per la grande famiglia alpina nella mia terra, si prova gioia ed entusiasmo».

Giovedì ci sarà un incontro con la sezione Alpini di Azzano e l'amministrazione, per iniziare a definire il programma, coinvolgendo le tante associazioni di volontariato, per i percorsi, gli eventi culturali collaterali e altro ancora. « Se si pensa che arriveranno tutte le Sezioni della provincia, una settantina, dovrà essere organizzato tutto alla perfezione», conclude il sindaco.

Gli appuntamenti potrebbero coinvolgere gli alunni delle scuole, non mancherà l'esibizione di qualche Fanfara e l'esibizione dei Cori in chiesa o al Mascherini, stand gastronomici predisposti dagli Alpini. ci sarà la sfilata per le vie del centro che per l'occasione sarà imbandierata, con tanto di Vessilli di altre Sezioni e tutti i gagliardetti dei circa 70 gruppi ed altri extra provincia. Un programma che è solo una bozza, che il capogruppo Populin, con l'amministrazione comunale e le associazioni di volontariato porterà a termine. Quella di Azzano intitolata al medico- alpini Guido Scaramuzza, rispetto a Corva-Tiezzo, è la Sezione più vecchia, nata nel 1948 sotto la guida del maggiore Augusto Boria, nel 1949 al Gruppo viene consegnato il Gagliardetto durante la cerimonia dell'adunata della Julia a Pordenone, anche se la costituzione vera e propria del Gruppo avvenne nel 1951.