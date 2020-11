CORDENONS - Don Angelo Grillo (nella foto) è positivo al Covid-19. La notizia, che circolava in paese da qualche giorno dopo che il parroco si era messo in isolamento domiciliare, è stata confermata ieri dall’esito del tampone. Il sacerdote è provato. Contattato al telefono, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Si è limitato a dire: «Non sto bene, se ha bisogno di qualche informazione parli con il vicario parrocchiale». Da una settimana don Angelo è a casa. A portargli il cibo, lasciandoglielo sull’uscito, sono don Alberto Della Bianca e don Piero Cesco. «La febbre sale e scende – spiega don Alberto – ma siamo fiduciosi del fatto che possa riprendersi al più presto». Il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria non ha disposto la quarantena per alcun collaboratore del parroco: «I contatti in canonica tra noi ci sono stati – fa presente don Alberto – ma sono sempre stati molto veloci, a distanza e con l’utilizzo della mascherina. Tra l’altro viviamo tutti in appartamenti diversi, quindi gli spazi da condividere sono davvero limitati». L’Asfo, tuttavia, si è mostrata fin da subito molto scrupolosa. «Siamo costantemente monitorati - fa sapere il vicario - e questo, senza dubbio, ci dà l’opportunità di operare con un altro spirito». Le funzioni religiose pertanto, almeno quelle essenziali, continuano ad essere assicurate sia a Santa Maria Maggiore che a Santa Giovanna d’Arco. «In questa fase limitiamo gli impegni – aggiunge il vicario parrocchiale – e gli incontri». Don Angelo Grillo è arrivato l’anno scorso a Cordenons. Sacerdote dal 2000, è stato già parroco di Santa Giovanna d’Arco a Villa d’Arco. La sua famiglia abita a Cordenons da più di 40 anni. Un lieto ritorno alle origini per il prete che arrivava dalla parrocchia del Sacro cuore di Pordenone. Don Angelo, alla comparsa dei primi sintomi da Covid-19, si è subito messo in isolamento. E, in attesa dell’esito del tampone, ha passato il testimone a don Alberto e don Piero. La febbre non è comparsa subito. I sintomi si sono però accentuati nei giorni successivi, sino al riscontro della positività al Coronavirus. «Quando la temperatura corporea scende – don Alberto tira un sospiro di sollievo – don Angelo mangia anche volentieri. Questo ci fa stare abbastanza tranquilli». I fedeli delle parrocchie di Cordenons e Villa d’Arco hanno bisogno anche di lui.

