Allarme incendio, evacuato il liceo Leopardi Majorana. Ma forse è un pesce d'aprile

PORDENONE - Allarme incendio nella sede di via Colvera del liceo Leopardi Majorana di Pordenone. Questa mattina, dopo le 9, quando le lezioni in classe erano già cominciate, improvvisamente si è attivato l’allarme sonoro che, come previsto in questi casi, ha comportato l’evacuazione dell’intero plesso. Quattrocento tra studenti, insegnanti e collaboratori scolastici si sono “rifugiati” all’esterno.

Sul posto, per le verifiche, una squadra dei vigili del fuoco e i tecnici dell’Ente di decentramento regionale. Non è stata riscontrata, però, alcuna anomalia. Non è da escludere, vista la concomitanza del primo aprile, che si sia trattato di un pesce d’aprile fatto da qualche ragazzo.