Allarme per fuga di gas a scuola: evacuati tutti gli studenti e i docenti

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE (Udine) - Allarme per unanellaDon Giovanni Bosco di via Grigoletti anel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 7 giugno, intorno alle 19. Glie iche erano presenti all'interno dell'istituto per le lezioni pomeridiane hanno sentito uno strano odore che hanno temuto essere legato a una fuga di gas.Così hanno chiamato i vigili del fuoco che, dal Comando di via Interna, hanno raggiunto immediatamente la scuola per una tempestiva verifica. Per precauzione e per la tutela di tutte le persone che erano all'interno dell'istituto salesiano, è stata disposta l'. I pompieri hanno controllato le condotte e la rete del gas; non è stato rilevato nulla di anomalo; nessuno è rimasto ferito oe l'allarme è rientrato poco dopo le 20.