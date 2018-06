Allarme bomba alla Base Usaf, strada chiusa, scuole evacuate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Quando, ieri mattina, ilè stato segnalato è scattato immediatamente il protocollo previsto in questi casi: il vertice del 31.Fighter wing e del Pagliano e Gori hanno allertato le autorità italiane. In pochi minuti sono state organizzate ledellae delle. Oltre a mettere in sicurezza l'intera area 1 e bloccare il traffico su via Pedemonte. Scene che - almeno due o tre volte l'anno - all'interno dellasi ripetono in occasione delle esercitazioni anti-terrorismo che vengono organizzate. Tanto che nei primi momenti - dopo che le prime voci ancora incerte e provvisorie e il tam-tam era rimbalzato fuori dall'Area 1 e nelle altre aree della base- in diversi tra i cittadini statunitensi e tra i dipendenti italiani hanno pensato che si trattasse proprio di una esercitazione anti-terrorismo. Ma è bastato pochissimo tempo per capire che stavolta l'allarme era vero.Esercitazioni e attività anti-terrorismo con simulazioni di allarme che, in futuro, all'interno della Base potrebbero anche aumentare. Visto che la struttura avianese è diventata più grande e ha cominciato ad accogliere i cinque elicotteri Hh60, trasferiti dalla base inglese ad Aviano. Lo stormo di cinque elicotteri, accompagnati da circa 350 uomini, sarà al completo nel prossimi mesi. Una presenza non nuova, per la base della pedemontana pordenonese, visto che gli elicotteri de 56. Rescue Squadron erano già atterrati ad Aviano per partecipare ad alcune esercitazioni. La Base Usaf si sta espandendo come numero di presenze. Entro l'estate ad Aviano dovrebbero arrivare un migliaio di persone in più: se si considera le circa seicento persone - tra militari, civili e famiglie - del gruppo di radarisiti che negli ultimi mesi si sono stabiliti ad Aviano lasciando una base americana in Germania. Entro giugno la Base ospiterà oltre mille persone in più rispetto alla popolazione attuale. d.l.