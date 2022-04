SACILE - Si dice insicura e con una scarsa autostima, ma è difficile crederlo davvero di una ragazza che a soli 20 anni gareggia in serie A2 nella ginnastica Ritmica, ha danzato al noto programma televisivo Amici e trova comunque il tempo di frequentare Architettura all'Università di Udine con una media di 28. E seguita attentamente da oltre 70mila follower sul suo profilo Instagram. «Devo essere sempre impegnata», afferma Alice Del Frate, fresca reduce dal talent show giovanile più famoso d'Italia, dove ha colpito tutti per impegno, grazia, bellezza e, non ultime, educazione e gentilezza. La danza è l'ultima sua passione e pur con una esperienza inferiore agli altri partecipanti, l'ha portata in Tv senza nemmeno dover affrontare le abituali sfide, chiamata direttamente dalla produzione. Mezza Sacile ha tifato per lei, ma solo perchè l'altra metà non segue la trasmissione di Maria De Filippi.

IL RITRATTO

Alla domanda Che peso hanno oggi le tue tre passioni? Alice assegna al ballo un 70% del suo cuore, lasciando alle altre due il rimanente 30. A regalarle i dubbi maggiori attualmente è il futuro nella ritmica, disciplina estremamente impegnativa che sembra averla un po' scaricata. «Ma devo ringraziare tantissimo l'Asu, la mia società, per avermi appoggiata ed anzi aiutata anche organizzativamente dopo la decisione di prepararmi per Amici». Della laurea non farà a meno perchè, afferma con piglio molto maturo, «oggi senza una laurea dove vai». Per gli amanti del gossip Alice è «single, finora non ho avuto tempo per una relazione stabile, troppe ore in palestra, e lo studio... Poi sono una persona piuttosto difficile». Alice ha belle parole per mamma Raffaella e papà Claudio: «Mi hanno sempre supportato e ogni tanto danno una tirata alle redini», ovvero, le indicano la via giusta. Alice si racconta ingenua, «vivo un po' nel mondo delle favole» dice, ma poi confessa di essere sempre cauta nel rispondere ai coetanei che le chiedono consiglio in rete, timorosa che le sue parole possano influenzare troppo i fan.

I SOCIAL

«Di Instagram mi dispiace di non poter più postare le foto ridicole», confessa con spirito allegro riferendosi a boccacce e altre innocue sciocchezze da ragazze. Il successo social non sembra toccarla molto, le dispiace solo di non riuscire a rispondere a tutti. Con meno di 70 mila followers c'è chi tenta di guadagnarci, di farci business. Traspare una maturità maggiore di quanto lei stessa non creda anche parlando di tatuaggi. Lei non ne ha, non perchè non le piacciano, ma perchè «devo sentirne la necessità dato che è una cosa che resta per sempre». Solo inizialmente impaurita dal mondo della televisione, assicura di essersi trovata molto bene e molto presto. Nessun panico da telecamera. Le piaceva anche l'atmosfera della scuola televisiva di cui sente nostalgia e in cui si sentiva protetta, accudita. Ora il suo desiderio sarebbe riuscire a continuare a studiare danza in modo serio (come d'abitudine per lei del resto). L'ultimo pensiero è per i suoi concittadini: «Grazie per il sostegno che mi avete dimostrato» e per le amiche d'infanzia che ormai vede molto poco. Infine, lo scoop... Di Alice si è letto molto in Rete, ma con il piccolo mistero sulla sua altezza, mistero che svela lei stessa. È alta 164 cm, tutti di grazia e determinazione.