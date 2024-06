PORDENONE - Dopo l’uscita in dvd e blu-ray per Flicker Alley del Casanova di Volkoff con la partitura orchestrale di Günter Buchwald eseguita alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone nel 2021, la musica composta da Stephen Horne per The Manxman (L’isola del peccato, 1929), l’ultimo film muto di Alfred Hitchcock che ha chiuso l’edizione 2022 del festival entrerà a far parte di un nuovo cofanetto blu-ray di Studiocanal, una delle più note case di produzione e distribuzione internazionali.

La registrazione della musica

La registrazione, affidata ad Artestudio di Stefano Amerio, vedrà impegnato lunedì 3 e martedì 4 giugno al Teatro Verdi di Pordenone lo stesso organico che eseguì la partitura per il pubblico delle Giornate la sera dell’8 ottobre di due anni fa e nella replica del giorno successivo: diciannove musicisti dell’ex Orchestra San Marco, oggi Orchestra da Camera di Pordenone, diretta come allora da Ben Palmer, che nel frattempo ne è diventato il direttore principale; cui si affiancano il virtuoso del violino Jeff Moore, in arrivo dalle Isole Orcadi (Scozia), e l’oboista Louise Hayter, che arriverà da Londra insieme al compositore Stephen Horne. Ci sarà anche una troupe italiana di Studiocanal incaricata di fare alcune riprese.

Il cofanetto dedicato a Hitchcock

Il cofanetto, tutto dedicato a Hitchcock, uscirà a dicembre 2024 e raccoglierà dieci titoli, muti e sonori, realizzati dal grande regista tra il 1927 e il 1932, fra cui appunto The Manxman nella copia restaurata dal British Film Institute e con l’accompagnamento orchestrale realizzato per le Giornate, che per questa importante operazione hanno avuto il supporto della Sunrise Foundation for Education and the Arts di Cynthia Walk, già sostenitrice dell’evento dal vivo.

L'isola del peccato (The Manxman) è un film muto basato su un romanzo sentimentale del 1894 di Hall Caine, ed è stato l'ultimo film muto diretto da Hitchcock prima della sua transizione al cinema sonoro con “Ricatto”. Il muscoloso Carl Brisson ritorna protagonista di un triangolo amoroso dopo Vinci per me! (The Ring, 1927). Accanto a lui la stupenda Anny Ondra, all'epoca ventisettenne, scritturata dal regista anche per il successivo film Ricatto (Blackmail, 1929), che comunque è dello stesso anno; nella parte dell'amico-rivale Malcolm Keen, già interprete del protagonista dell'Aquila della montagna e del poliziotto-fidanzato del Pensionante. Il pianista e compositore Stephen Horne è una affezionato amico delle “Giornate”, alle quali partecipa, come esecutore di musica dal vivo dal 2005, quando il festival si era temporaneamente trasferito a Sacile.