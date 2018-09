La mamma di Alessandro: «Senza di lui ho perso tutto»

di Michelangelo Scarabellotto

SACILE - È sconvolta Liviana Mores, 71 anni mamma di Alessandro Coltro, 48 anni, socio dell'Azienda Water Service di Fossalta di Chiarano in provincia di Treviso che produce apparecchiature per la depurazione dell'acqua, trovato morto nel fossato accanto al parcheggio di un supermercato a Fontanafredda, poco distante dalla sua autovettura. Insieme ad alcuni amici del figlio mamma Liviana cerca di mettere insieme qualsiasi elemento che possa portare alle cause che hanno provocato la morte del suo Alessandro. Mentre continua a chiedersi chi abbia potuto fare del male al figlio che era amico di tutti e sempre generoso, Liviana ricorda le ultime ore prima delle terribile notizia che le stata portata dalle forze dell'ordine l'altra sera.