Il centrodestra sfonda a Pordenone: Ciriani ancora sindaco al primo al turno. Lo sfidante Zanolin: «In bocca al lupo»

PORDENONE - Alessandro Ciriani, sostenuto dal centrodestra unito, va verso la piena e larghissima conferma a sindaco di Pordenone, con percentuali significative che lo vedono, in tutti i seggi scrutinati, oltre il 60% dei consensi. Per questa ragione, pur essendo ancora molto lontana l'ufficialità del risultato, il candidato sindaco del centrosinistra e del MoVimento 5 stelle, Gianni Zanolin, ha inviato un messaggio al telefono cellulare dell'avversario: «Caro Alessandro, la vittoria ti arride, larga e netta. Mi congratulo. In bocca al lupo a te e alla nostra città».

Il sindaco uscente Alessandro Ciriani (la sua coalizione ricalca esattamente la coalizione del governo regionale guidato da Alessandro Fedriga) ha sempre sperato in una vittoria al primo turno.