Alessandro Ciriani (Fdl) eletto a Bruxelles: «Rimango in giunta municipale, i soldi dell'Europa devono arrivare anche a Nordest»

PORDENONE - «Voglio ringraziare tutte le persone che hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale, dandomi un risultato che va oltre le più rosee aspettative. il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, commentando l'elezione a Bruxelles nelle fila di FdI. «Il nostro ruolo sarà quello di trasformare l'Europa dei cavilli, delle tecnicalità, delle direttive assurde, nell'Europa delle opportunità per il nostro territorio - ha proseguito -. Lotteremo per fare in modo che l'Europa si occupi dei grandi temi del nostro tempo e invece lasci le politiche nazionali a competenza dei singoli Stati». In particolare, ha aggiunto, «l'Europa gestirà centinaia di miliardi e una parte di questi devono arrivare nel nordest per consentire al nostro sistema produttivo di adeguarsi e di poter essere attrezzato in una sfida dell'economia globale che sarà sempre più agguerrita». «Dall'altro canto - conclude - la promessa fatta ai miei elettori rimane: voglio rimanere in giunta municipale per concludere il grande lavoro fatto da quest'amministrazione».