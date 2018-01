Albero cade sui cavi: 70 famiglie al â€‹freddo per ore per un corto circuito

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORDENONS (Pordenone) - Ladi un albero ain via San Giacomo alle 10.30 di oggi, mercoledì 3 gennaio, ha causato unche ha mandato in tilt la linea di distribuzione della corrente elettrica che serve circa 70 famiglie della zona. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Pordenone che, insieme ai carabinieri, e dopo aver rimosso la pianta, hanno suonato uno a uno tutti i campanelli delle case del quartiere che erano rimaste senza corrente, al buio e al freddo.Questa operazione si è resa necessaria, con non poco sforzo in termini di tempo, per avvisare i residenti dell'accaduto ma soprattutto per essere certi che le persone non avessero lasciato, la stufa a pellet, la lavatrice o altripotenzialmente a rischio perin caso di improvviso. I tecnici dell'Enel si sono attivati subito per riparare il danno e la corrente è stata nuovamente erogata a tutti gli utenti alle 13.30 circa. Anche nel momento della riattivazione è stato necessario monitorare tutte le case per evitare, incendi o altri problemi di natura elettrica. Nessuno si è fatto male.