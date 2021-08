Estradato dall'Albania dopo 25 anni di latitanza: 59enne sconterà l'ergastolo per omicidio

PORDENONE - E poi si parla di lentezza della Giustizia.... Il caso del 59enne di origini albanesi, in fuga da ben 25 anni dall'Italia, conferma che comunque il conto prima o poi si deve pagarlo. L'uomo - che dai primi anni 90 era residente a Cordenons (Pn) - è stato estradato ieri dall'Albania e arrestato oggi, 18 agosto, nel nostro Paese: dovrà scontare un ergastolo per omicidio: è giunto all'aeroporto di Roma-Fiumicino, dove è stato preso in consegna dai carabinieri di Pordenone e alla Polizia di Frontiera. Si è data così esecuzione alla sentenza del 20 agosto 1998 dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Firenze: l'uomo è stato ritenuto responsabile dell'efferato omicidio di un connazionale, avvenuto il 16 settembre 1995 a Firenze, nel centro storico.

Secondo la ricostruzione, l'allora 33enne residente in Friuli sferrò svariate coltellate all'addome e al volto della vittima, dandosi poi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce. Era stato localizzato e fermato lo scorso 17 maggio in Albania.