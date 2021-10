Al via la nuova pavimentazione: maxi intervento sulla A28

Continuano i lavori di ripavimentazione che riguardano la carreggiata sud dell’autostrada A28 (Conegliano – Portogruaro) e che a partire da lunedì 18 fino a domenica 24 interesseranno l'area della città di Pordenone. Sono interventi necessari e programmati per mantenere sempre l’arteria scorrevole e sicura per gli utenti della strada. Per impattare il meno possibile sul traffico, Autovie Venete ha suddiviso in due fasi gli interventi. Il primo intervento – tuttora attivo fino alle 23 di domenica 17 – riguarda il tratto tra gli svincoli di Fontanafredda e Pordenone. Oltre a istituire un doppio senso di circolazione sulla carreggiata nord (direzione Conegliano) è interdetta l’uscita dello stesso svincolo di Porcia (per chi arriva da Conegliano) e l'ingresso allo stesso svincolo per chi è diretto a Portogruaro. Concluso questo intervento, inizierà il secondo che, come anticipato, riguarderà un tratto di cinque chilometri e che sarà effettuato dalle 4 di lunedì 18 ottobre alle 23 di domenica 24. Anche in questo caso, oltre a istituire un doppio senso di circolazione sulla carreggiata nord (direzione Conegliano) sarà interdetta ai mezzi in transito l’uscita di Pordenone Sud (per chi proviene da Conegliano) e l’entrata allo stesso svincolo (per chi è diretto a Portogruaro). Inoltre, non sarà possibile uscire allo svincolo “Pordenone Centro Commerciale” per chi proviene da Conegliano. Nessun problema per chi entra a “Pordenone Centro Commerciale” e prosegue verso Portogruaro. Autovie potenzierà le indicazioni stradali, anche attraverso le informazioni sui pannelli a messaggio variabili. Inoltre, la Concessionaria ricorda che fino alle 6 di lunedì 18 ottobre non sarà possibile entrare allo svincolo di Redipuglia per chi è diretto a Trieste per i lavori di ripavimentazione che interessano un tratto di circa 7 chilometri tra lo svincolo di Redipuglia e Monfalcone Est.