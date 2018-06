L'allarme: cinghiali, volpi, nutrie e cimici devastano i raccolti

di Alberto Comisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE -, cervi, caprioli, nutrie, lupi, piccioni e cani inselvatichiti. E ancorae beccacce. La lista delleè lunga, così come è lunga la lista degli agricoltori che chiede, attraverso le principali associazioni di categoria, interventi risolutivi e non solamente preventivi. La Destra Tagliamento, da Montereale Valcellina ad Aviano, da Polcenico a Morsano al Tagliamento, continua a essere bersaglio di ungulati,e volatili. E, come se non bastasse, da qualche anno a questa parte si sono messe pure le cimici asiatiche ad attaccare soprattutto i frutteti, provocando scarsi raccolti e frutti deformi. I primi ad essere danneggiati sono stati gli. Provare a quantificare i danni provocati all'agricoltura non è facile. «Non esistono dati ufficiali tiene a precisare Davide Vignandel, direttore della Confederazione italiana