Aggrediti con calci e pugni mentre sono in macchina, feriti due uomini a Polcenigo

POLCENIGO - I carabinieri della stazione di Polcenigo sono intervenuti venerdì 15 aprile, in tarda serata, dopo che due giovani sono stati aggrediti da un gruppo di persone che al momento non sono state identificate. L'aggressione sarebbe avvenuta nella frazione di Coltura, mentre i due giovani si trovavano a bordo di un'auto. Sarebbero stati fermati e picchiati, tanto che è stato necessario il ricovero in ospedale. Si tratta di un 25enne di Prata e di un 35enne rumeno residente però a Polcenigo. Gli aggressori hanno usato anche una mazza da baseball.