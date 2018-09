Studentessa aggredita sul Meduna, disarma il rapinatore e scappa scalza

di Cristina Antonutti

PORDENONE - Si stava crogiolando al sole, tra i ciottoli della Meduna Beach. Ma ieri mattina, nonostante la bella giornata di sole, la spiaggetta di Zoppola non era frequentata e la studentessa era sola. Un uomo sui 35/40 anni, carnagione olivastra, alto circa 1,80, le si è avvicinato con una britola in mano. Le ha intimato di mettere le sue cose nello zainetto. «Fai la brava... prendi le tue cose e seguimi». Lei - 25 anni, neolaureata, di Zoppola - ha cominciato a riporre il telefonino, lentamente, tenendo d'occhio l'aggressore che aveva davanti. Poi, con un gesto repentino, gli ha strappato di mano la britola. Sono caduti entrambi a terra. Lei è riuscita ad afferrare il coltello e ha cominciato a correre a piedi scalzi nei campi. L'uomo, spiazzato dall'inaspettata reazione, non l'ha seguita. Ha afferrato lo zainetto e si è allontanato. A cercare di dare un volto al rapinatore sono adesso i carabinieri



