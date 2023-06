Pordenone. Picchia e tenta di stuprare una donna poi fugge: 22enne rintracciato e arrestato la sera stessa

PORDENONE - Aggredisce una donna per strada e poi tenta di abusare di lei. È successo lunedì sera, 5 giugno, a Pordenone, in via Polcenigo.

La donna è stata colpita più volte fino a cadere a terra. L'uomo ha poi tentato di strapparle i vestiti di dosso, per accedere alle sue parti intime. La vittima è riuscita però a divincolarsi e l'aggressore è fuggito. Sul posto è intervenuta la squadra volante della locale, che è riuscita a individuare e arrestare l'uomo che ora dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni personali.

La donna è stata soccorsa e portata in ambulanza al pronto soccorso. Il presunto aggressore è stato invece rintracciato e fermato da una pattuglia della polizia mentre percorreva a piedi via Brentella, nel comune di Porcia (Pordenone). Il giovane è stato portato nel carcere di Gorizia. Oggi il Gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato l'arresto e disposto a carico del 22enne la misura cautelare del carcere.