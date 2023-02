Pomeriggio in centro con la fidanzatina: 17enne preso a calci e pugni da due minorenni

PORDENONE - Ragazzo aggredito in pieno centro da due minorenni. Sabato, 28 genneio, nel pomeriggio un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante” della Questura di Pordenone è intervenuto in via Mazzini, in seguito alla richiesta di alcuni passanti che avevano segnalato il verificarsi di un’aggressione tra giovanissimi.

Giunti sul posto i poliziotti hanno verificato che un diciasettenne, residente in questa provincia, mentre passeggiava in compagnia della sua fidanzatina, è stato avvicinato da un ragazzo che, per futili motivi, dopo un alterco con il giovane, ha assunto un atteggiamento intimidatorio e poi ha colpito il diciasettenne con calci e pugni facendolo rovinare per terra. All’aggressione ha partecipato anche un altro ragazzo.

Gli aggressori sono stati fatti allontanare da alcuni passanti, mentre la vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Il ragazzo ha riportato una prognosi di trenta giorni.

Gli agenti della Squadra Mobile, anche grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno individuato gli autori della brutale aggressione in due ragazzi di quindici e sedici anni residenti in Provincia di Pordenone che sono stati deferiti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Trieste.