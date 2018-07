Voli annullati e vacanze fantasma: tutta colpa del dipendente dell'agenzia di viaggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FOSSALTA - Un viaggio alle Maldive saltato. Prenotazioni di voli nella Repubblica Domenicana o in Cile annullati. Soggiorni a Portorose, costosi viaggi in Sudafrica, in Costarica, in Cina e in Spagna che per alcuni clienti dell'agenzia La Via Annia di Fossalta di Portogruaro sono rimasti soltanto sulla carta. A Pietrangelo Moro, pordenonese, dipendente dell'agenzia viaggi di via Aldo Moro, si contestavano 15 imputazioni per truffa. Altre due riguardavano ipotesi di appropriazione indebita: una legata ai viaggi di studio nelle scuole...