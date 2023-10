PORDENONE - Una richiesta di danno erariale della portata di 561mila euro azzerata dalla Corte dei conti (sentenza appellata dalla Procura contabile), un finanziamento regionale per la realizzazione dell'hangar in Comina che secondo il Tar non va restituito e due sentenze di assoluzione sull'operato dell'ex presidente Riccardo Furlan. Sono alcuni dei tanti capitoli dell'inchiesta sull'Aero Club di Pordenone che dal 2017 ha portato alla chiusura del campo di volo della Comina e alla migrazione dei soci verso altre realtà regionali. Ieri, 17 ottobre, il filone principale è stato discusso davanti al gup Monica Biasutti. I presidenti che si sono alternati negli ultimi anni sono stati rinviati a giudizio per le ipotesi di truffa aggravata nei confronti della Regione e dell'Agenzia delle entrate, oltre che per occupazione di terreni ai danni del Demanio. A giudizio, per quanto riguarda la responsabilità amministrativa, anche l'associazione. Nei confronti dell'ingegner Lucio Moro di Pordenone, di Riccardo Furlan di Roveredo in Piano e dell'ex consigliere regionale Stefano Turchet non ci sono state costituzioni di parte civile da parte dei tre enti pubblici citati come parte offesa.

LA DIFESA

L'inchiesta delle Fiamme Gialle sull'Aero Club della Comina è racchiusa in 8.397 pagine. Gli avvocati Paolo Dell'Agnolo, Valter Buttignol Mattia Mattarazzo non hanno chiesto riti alternativi e ieri l'udienza si è limitata alla discussione delle parti: il pm Carmelo Barbaro ha chiesto il rinvio a giudizio, i difensori si sono spesi per il non luogo a procedere. Impossibile per il giudice esprimersi su un fascicolo di 8.397 pagine. Il vaglio dibattimentale si è reso necessario per approfondire alcune questioni legate principalmente all'attività di protezione civile. La battaglia si preannuncia aspra. «Faremo il processo - ha commentato Buttignol - e, come già fatto in questa sede altre due volte, dimostreremo l'estraneità dei fatti». Sulla stessa linea Mattarazzo e Dell'Agnolo: «L'udienza preliminare ha un margine ristretto di manovra, specie se si considera la mole di attività fuori misura fatta dalla Guardia di finanza. È necessario un contradditorio dibattimentale. La verità verrà fuori».

IPOTESI DI ACCUSA

La Procura ipotizza una truffa aggravata ai danni della Regione Fvg per un importo complessivo di 180mila euro per aver beneficiato, in qualità di associazione iscritta nelle liste di volontariato di Protezione civile, di una riduzione del canone destinato all'Agenzia del Demanio tra il 2015 e il 2019. Secondo l'accusa, sarebbe stato attestato falsamente il possesso dei requisiti giuridici necessari per essere inseriti nell'elenco regionale delle onlus. Stessa ipotesi di accusa è stata formulata per i rimborsi ottenuti dall'Agenzia delle entrate tra il 2017 e il 2020 (circa 10mila euro). L'invasione di terreni è relativa invece all'utilizzo di 5.200 metri quadrati di demanio militare che ricade nel Comune di San Quirino, dove l'Aero Club negli anni ha realizzato una baracca, una torre di controllo, posizionato un container e un impianto per il rifornimento di carburante senza autorizzazione. Al solo Turchet, infine, si imputa in qualità di presidente, di aver tratto in errore l'Agenzia delle entrate in merito all'erogazione del 5 per mille, in qualità di soggetto onlus, nell'annualità 2019.

LE CONTESTAZIONI

Gli imputati hanno sempre respinto le accuse, confermato l'attività di volontariato e ricordato che l'hangar, realizzato dall'associazione con finanziamenti pubblici è in realtà di proprietà del Comune. Era gestito dall'associazione, utilizzato da soci e scuola di volo, ma sarebbero stati pronti a utilizzarlo per finalità di Protezione civile, trasformandolo ad esempio in un riparo per i pordenonesi in caso di esondazione del Noncello (al momento è diventato luogo di accoglienza per gli immigrati della rotta balcanica). Sono pronti a difendersi. La prima udienza, davanti al collegio presieduto dal giudice Alberto Rossi, è stata fissata a gennaio.