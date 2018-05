Atterraggio di emergenza: velivolo trancia i cavi della corrente elettrica

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRAVISDOMINI (Pordenone) - Problemi inin fase diper unpartito dae diretto a, in Friuli; per cause in corso di accertamento, il pilota ha perso il controllo del mezzo e ha fatto un atterraggio di emergenza sull'aviosuperficie privata Pravis; è successo questa mattina, martedì 8 maggio, intorno alle 10.Nel planare al suolo in condizioni di pericolo, il velivolo hadella media tensione che portano l'al paese di Barco. Dopo l'allarme, sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento che hanno messo in sicurezza l'ultraleggero. Per il pilota e per un passeggero che viaggiava con lui non ci sono state conseguenze: entrambi sono uscitidall'incidente. I due erano decollati stamane dall'aeroporto Gino Allegri di Padova. Sul posto, per tutti gli accertamenti, anche i carabinieri di Azzano Decimo.