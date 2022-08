PORDENONE - Era uno di quei personaggi che pur lavorando tantissimo, non faceva quasi mai trapelare dettagli e non amava essere messo sotto i riflettori. Un volere che ha rispettato anche nella sua ultima ora: ricoverato una decina di giorni fa per essere operato per l'asportazione di un tumore è morto in ospedale a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute generali. Giovedì è mancato improvvisamente il commercialista Adriano Ferraro, attuale presidente della Fondazione Concordia Sette e componente dei consigli di tutte le associazioni della Casa dello studente Antonio Zanussi di Pordenone. «La scomparsa improvvisa di Adriano lascia un vuoto difficilmente colmabile», ha affermato Gianfranco Favaro, presidente della Casa dello Studente. «Uomo saggio, prudente, generoso e riservato, - prosegue - ha dedicato energie preziose e intelligenza alla nostra istituzione culturale per un lunghissimo periodo, con uno stile e una passione che hanno segnato il comportamento di tanti collaboratori. Sono certo che sapremo cogliere il meglio della sua eredità». Adriano Ferraro lascia nel dolore per la sua perdita la moglie Gigliola, le figlie Francesca e Cecilia e i tre nipoti Giacomo, Eleonora e Caterina.

Laureatosi come studente lavoratore in Economia e commercio (i genitori gestivano uno storico negozio di alimentari in corso Vittorio Emanuele), Adriano è partito come impiegato alla Zanussi, per poi scalare, grazie alle sue capacità, tutti i livelli dei quadri e dirigenziali, fino ad entrare a far parte, ai tempi della presidenza di Gian Mario Rossignolo, la carica di componente del Consiglio di amministrazione della Seleco. Ma questa è solo una parte della sua intensa attività. Ferraro è stato presidente del Consiglio di amministrazione della Casa di riposo Umberto I di Pordenone, ente residenziale per anziani non autosufficienti dalla storia pluricentenaria. Dopo essere stato vicepresidente del Cda della Casa dello studente Antonio Zanussi è divenuto presidente della Fondazione Concordia Sette.

Nato nel 1940, Adriano ha sempre partecipato attivamente all'attività della parrocchia di San Marco e successivamente anche a quella della Diocesi di Concordia-Pordenone. Dapprima nell'Azione Cattolica (1958-59), poi come vicepresidente dell'Ac Beato Odorico (1961-63), quindi nel Consiglio affari economici, dal 1986. È stato membro del Consiglio diocesano di Ac (1958-63), del Cda del Seminario per dieci anni, del Consiglio diocesano affari economici per venti, del Cda dell'Opera Beato Odorico dal 1986 al 2021, del Consiglio di amministrazione dell'Oda e nell'Istituto diocesano per il Sostentamento del clero (2010-20).

I funerali avranno luogo lunedì, alle 11, nel Duomo Concattedrale di San Marco, a Pordenone. Seguirà la tumulazione nel Cimitero urbano. La famiglia chiede che eventuali offerte possano essere indirizzate all'Aism di Pordenone (Associazione italiana per la sclerosi multipla).