Addio all'ex maestro Giacomo Zanardo, una vita per la scuola

PRATA - Seppur attesa, è stata accolta con grande cordoglio, la morte del maestro, 98 anni, che per oltre 40 anni ha insegnato l'abbicì del sapere a centinaia di alunni delle scuole elementari (allora erano definite così) sia del capoluogo mobiliero che delle frazioni. Educando generazioni. Ancora oggi, chi l'ha avuto come maestro, lo ricorda come un insegnate attento e disponibile, «senza alcuna alterigia e con una grande disponibilità nell'ascoltare e nel risolvere quanto a lui veniva richiesto». Raggiunta l'età pensionabile, si dedicò alla famiglia e, quando a piedi passeggiava per le vie cittadine e incontrava dei suoi ex alunni, diventati adulti, si fermava a dialogare con loro e, talvolta, tentava anche di risolvere i loro problemi.Il rito funebre del maestro Giacomo, che lascia nel dolore la figlia Rinuccia, il figlio, la nuora Flora, i nipoti Lisa, Claudio, Mariapia e Francesca, la pronipote Beatrice, tanti amici ed estimatori, si celebreranno nella parrocchiale di Santa Lucia domani mattina. Nella stessa chiesa, stasera, mercoledì 1. maggio, verrà recitato il rosario a suo suffragio. Dopo il rito funebre, la salma del maestro Giacomo Zanardo, verrà tumulata nel cimitero del capoluogo.