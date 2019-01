Acqua puzzolente dal rubinetto: le analisi dicono che è tutto ok ma i cittadini sono in rivolta

di Lorenzo Padovan

AVIANO - Ilnon è ancora stato risolto. Anche ieri sono arrivate in Comune ulteriorieffettuate da Hydrogea che confermano lae l'assenza di qualsiasi rischio per la popolazione. Per oggi sono invece attesi i dati dei nuovi campionamenti effettuati dall'Azienda sanitaria e dall'Arpa: non ci si aspetta colpi di scena (tre diversi laboratori hanno dato medesimo responso confortante), ma almeno qualche indizio su quale possa essere l'elemento che ha reso l'acqua imbevibile in alcuni quartieri della città. In attesa che si faccia chiarezza, ieri un gruppo di genitori ha inviato un appello al Comune, sollecitando la fornitura di bottiglie di acqua minerale almeno per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. In alcuni plessi scolastici, infatti, il sapore è pessimo: siccome nelle aule fa molto caldo a causa del riscaldamento acceso, le famiglie li stanno mandando con bottiglie di plastica. Che ora si chiede vengano fornite gratuitamente dal municipio.