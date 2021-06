Accordo Comune-privati per riqualificare l'area dell'ex "Pieroni e Pase"

PASIANO - Il Comune di Pasiano ha stretto un accordo con tre privati, proprietari delle aree necessarie alla realizzazione di due opere pubbliche che riqualificheranno la zona in cui sorgeva la fabbrica Pieroni e Pase. Smantellata da molti anni l'attività industriale, l'area è oggi un punto nodale per lo sviluppo urbano del capoluogo. Perciò l'amministrazione del sindaco Edi Piccinin sta portando avanti la procedura per darle un nuovo indirizzo, inserito nella variante del Piano regolatore generale comunale.

L'ACCORDO

L'accordo procedimentale sostitutivo, approvato dal Consiglio il 31 maggio, dà una accelerata all'iter. Fulvia Mozzon, Umberto Mozzon e Rosina Ada Pupulin, proprietari del terreno, cedono una porzione pari a circa 372,37 metri quadrati di superficie reale e la legnaia-ripostiglio (superficie coperta di 60 metri quadrati), acconsentendo alla successiva demolizione. Inoltre, stando all'accordo, i tre contraenti provvederanno alle spese di demolizione della recinzione di proprietà. Il Comune si impegna, invece, a cedere una porzione di terreno corrispondente a una superficie di circa 312,84 metri quadrati e di realizzare una recinzione per evitare l'invasione in proprietà privata; nonché sosterrà le spese per il frazionamento delle aree, per il trasferimento dei beni e l'esecuzione delle analisi per verificare la presenza, o meno, di materiali e sostanze inquinanti nel terreno. L'accordo apre la strada alla definizione della variante al Prgc, al provvedimento di acquisizione-espropriazione, all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e a quello definitivo-esecutivo. L'intervento, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, è coperto da un contributo di 150mila euro stanziato dalla Regione.

LA RIQUALIFICAZIONE

«Con i lavori nell'area ex Pieroni e Pase, l'amministrazione intende riqualificare un'area centrale del capolougo, rendere più funzionale l'accesso al teatro e agli stabili della piazza, ricucire l'area urbana con la creazione di un'asse di penetrazione tra via Coletti e via Taiariol», spiega il sindaco Edi Piccinin. Per dare un nuovo volto all'ex Pieroni e Pase sarà costruita una stradina che, dall'attuale area per la sosta in via Coletti, si allungherà fino a via Taiariol, con un'estensione da nord-est a sud-ovest. L'intervento sistemerà diversamente la disposizione degli stalli e modificherà la viabilità, grazie a un passaggio centrale, che sarà ad esclusivo servizio dei parcheggi, pedoni e ciclisti che, immettendosi da via Coletti a senso unico, usciranno su via Taiariol.

NUOVI ALBERI

Il tutto completato da verde pubblico, con la piantumazione di alberi. L'area, al centro del progetto di riqualificazione, attualmente è compresa in un ambito con obbligo di strumento urbanistico attuativo, che coinvolge anche un fabbricato, la cui proprietà è suddivisa tra l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale e il Comune. Vi è connessa anche un'altra proprietà privata, con relativo fabbricato. Inoltre, tra l'area di proprietà comunale sita in via Coletti (oggi destinata a parcheggio) e l'ex Pieroni e Pase di via Taiariol insiste la porzione di proprietà privata, la cui acquisizione diventa funzionale alla realizzazione del progetto. Perciò il patto con i privati serve a velocizzare l'iter dell'opera. «A seguito della sottoscrizione dell'accordo e con la variante puntuale al Prgc - conclude Piccinin - l'amministrazione provvederà ad adeguare le previsioni urbanistiche, attraverso la modifica dell'attuale destinazione d'uso residenziale delle aree da trasferire nella proprietà pubblica, in modo di trasformale di pubblico interesse».