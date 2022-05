Morsano al Tagliamento. Bracciante accoltellato mentre raccoglie le barbatelle nel campo: soccorso dal datore di lavoro

MORSANO AL TAGLIAMENTO - Un bracciante agricolo è stato accoltellato questa mattina, 2 maggio 2022, mentre lavorava in un campo di barbatelle a Morsano al Tagliamento. E' successo poco dopo le 8. L'uomo, di nazionalità albanese, da quanto si è appreso sarebbe stato soccorso dal datore di lavoro, che dopo aver chiesto aiuto alla centrale operativa della Sores lo ha caricato in macchina il ferito prima che arrivasse l'ambulanza e lo ha portato all'ospedale di San Vito al Tagliamento, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, ha una ferita importante all'addome. Sulle cause dell'aggressione sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Pordenone, sul posto con i militari del Nucleo operativo e della stazione di San Vito al Tagliamento. L'aggressore è già stato rintracciato e portato in caserma.