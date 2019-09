Acc Compressors, bancarotta senza colpevoli: assolto l'ex presidente

PORDENONE - Il Giudice dell'udienza preliminare di Pordenone ha assolto Luca Amedeo Ramella, ex presidente del Consiglio di amministrazione di Acc Compressors di Mel ( Belluno) dalle imputazioni di bancarotta a suo carico. Lo rende noto oggi, 30 settembre, il commissario straordinario dell'azienda, Maurizio Castro, definendo la sentenza un elemento di «un quadro fortemente anomalo» e ritenendosi obbligato «giuridicamente e moralmente, ad appellare la sentenza in ogni forma e sede utile e continuare a chiedere che sia accertata la responsabilità degli autori di quello stesso dissesto, che ha desertificato uno dei patrimoni tecnici e occupazionali più significativi del Nordest». «Se è vero infatti che quello del Gruppo Acc è un dissesto da 450 milioni di euro - spiega Castro - e se non ne è responsabile chi ha guidato l'azienda per conto dei fondi speculativi che la controllavano, chi è allora il responsabile d'un simile disastro?».



Il manager conclude dicendo di non credere al fatto «che si sia trattato solo di sfortuna. Non ci credono neanche i lavoratori, i sindacati e le istituzioni - conclude - che si sono impegnate in un salvataggio drammatico».

