Disperso da settimane: il lago sarà abbassato per cercare sul fondale

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANEVA e BARCIS (Pordenone) - Sospese questa mattina, temporaneamente, fino a sabato, le ricerche dell'uomodalla sua casa diormai da oltre 15 giorni. La vettura dell'anziano, 72 anni, era stata trovata lungo una strada che costeggia l'ed è lì che si sono concentrate le ricerche dei vigili del fuoco di Pordenone.Per una settimana lo specchio d'acqua è stato monitorato e scandagliato; i sub dei pompieri si sono calati in acqua anche con l'impiego di un gommone e con squadre specializzate. Ma le ricerche sono state vane e, ieri sera, domenica 24 giugno, sono state interrotte.Le ricerche riprenderanno prima di sabato solo se emergeranno informazioni utili e fondate. Nella giornata di sabato i pompieri si ricaleranno in acqua con unadopo chetramite l'apertura delle paratie della diga. Con un livello più basso delle acque sarà più facile individuare la presenza di un corpo sul fondo con una termo camera.Si teme infatti che il 72enne possa essere caduto nell'invaso. A denunciare ai carabinieri della Compagnia di Spilimbergo la scomparsa dell'anziano, originario die residente a Caneva, è stato il figlio. L'auto del pensionato è stata trovata vicino all'invaso martedì 19 giugno scorso. Chi ha informazioni deve chiamare il 112.