Inversione di marcia in A28 prima del casello di Sacile Ovest. Un ferito

SACILE - Un'inversione di marcia in prossimità del casello autostradale di Sacile Ovest sarebbe all'origine dell'incidente stradale che si verificato questa mattina, sabato 7 marzo, sull'A28. L'incidente ha coinvolto tre mezzi. Sul posto, oltre al personale di un'ambulanza del 118, è intervenuta anche l'équipe dell'elisoccorso per valutare le condizioni dell'automobilista rimasto ferito.

L'autostrada, rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polstrada di Pordenone, sarà aperta entro breve. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Pordenone. © RIPRODUZIONE RISERVATA