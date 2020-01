A28. Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail Foto

Ultimo aggiornamento: 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONTANAFREDDA (PORDENONE) - Incidente Stradale sul, all'uscita di Fontanafredda. Per cause in corso d'accertamento da parte della polstrada, un'autovettura ha perso il controllo impattando contro il guardrail che delimita la carreggiata. I vigili del fuoco assieme al personale medico hanno estratto l'occupante e messo in sicurezza l'aurovettura. Presenti ambulanza e automatica, polizia stradale e personale delle autovie venete.