Anziana con trolley vaga di notte nella rotatoria della A28: salvata dalla polizia

PORDENONE - Un'anziana è stata individuata e subito soccorsa dalla Polizia stradale mentre vagava, in stato confusionale, lungo una rotatoria autostradale dell'A28. È successo la scorsa notte a Pordenone: la donna camminava spingendo un trolley e aveva una borsetta a tracolla. Era completamente disorientata: non si è potuto appurare dove fosse diretta. Dopo averla rasserenata, gli agenti hanno contattato i familiari che non si erano ancora accorti che l'anziana si fosse improvvisamente allontanata da casa. La donna è stata successivamente sottoposta a visita medica.