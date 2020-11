Va dalla fidanzata a piedi in A28 armato di coltello militare e punteruoli: fermato dalla Polizia

PORCIA - Ragazzo di 20 anni di Porcia fermato dalla Stradale mentre percorreva a piedi, zaino in spalla, l'A28 in direzione Sud. E' successo ieri mattina verso le 9. Agli agenti ha detto che si stava recando a piedi a Mantova dalla fidanzata per riconsegnarle un peluche che ricordava la loro relazione. Considerate le motivazioni ed i recenti gravi fatti di cronaca che vedono sempre più spesso vittime le donne, gli agenti hanno approfondito il controllo: dallo zaino è spuntato un coltello del tipo militare con lama di 17 cm ed impugnatura con cazzottiera, oltre e due punteruoli in metallo della lunghezza di circa 8 cm. Il ragazzo è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Sezione Polizia Stradale di Pordenone, dove l'arma è stata sequestrata e il giovane denunciato.

