«Ho passato 12 ore su una barella e non so ancora perché sono svenuto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - (Al.Co) È possibile che un paziente possa trascorrere? E' una domanda alla quale, direttore dell'Azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale, risponde con estrema franchezza: «Se vengono riscontrati dei problemi può passare anche due giorni di fila». Al pronto soccorso del Santa Maria degli Angeli succede anche questo. Trascorrere dodici ore al pronto soccorso è successo ad un uomo che risiede a Pordenone e che ha voluto raccontare la propria esperienza. «Sonoimprovvisamente in bagno, a casa: erano le 6.20. Il personale medico del 118, giunto in ambulanza, mi ha portato in ospedale e sono stato preso in carico subito dal medico di turno. Fin qui tutto bene anche se ho notato una certa stanchezza e stress negli infermieri e negli operatori socio-sanitari. Dopo poco mi hanno preso in carico due Oss per sottopormi ad alcuni accertamenti, per poi lasciarmi in una stanza insieme ad altri pazienti. Finalmente verso le 10.45 mi viene a chiamare ile lui stesso mi porta in visita in un ambulatorio, salvo poi sparire due volte di fila perché chiamato ad intervenire in altrettante urgenze». E qui comincia l'odissea. «Mi hanno parcheggiato nuovamente in una stanza, sempre disteso nella barella del pronto soccorso...»...