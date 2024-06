PONZANO (TREVISO) – Le rubano l’auto dal giardino di casa. Proprio quella che usa, ogni mattina, per andare a lavorare. E si schiantano dopo una decina di chilometri, abbandonando la Citroen rossa, con una vistosa botta sul muso. Il furto è avvenuto la notte tra martedì e mercoledì, a Merlengo di Ponzano mentre l’auto è stata ritrovata dai carabinieri il giorno dopo in via Schiavonesca Vecchia a Selva del Montello. La titolare dell’auto, dopo aver presentato denuncia ai carabinieri, posta un messaggio su Facebook. Racconta brevemente la storia e lancia un appello. È convinta, infatti, che a rubare l’auto non siano stati dei ladri quanto, piuttosto, dei ragazzini di paese che conoscono la sua abitudine. «Abitiamo in una zona tranquilla, la via è privata. Per questo motivo lasciavo sempre le nostre auto parcheggiate davanti a casa, aperte e con le chiavi inserite nel cruscotto».