TREVISO - «Facciamo un esempio concreto: se i tagli alla spesa corrente venissero confermati con i criteri annunciati, quindi più tagli a chi ha ricevuto e speso le risorse del Pnrr, potremmo avere serie difficoltà ad aprire la nuova ala della biblioteca. Perché non avremmo le risorse necessarie per assumere personale o pagare le utenze». Il sindaco Mario Conte esemplifica cosa potrebbe accadere se il Governo dovesse andare avanti sulla strada intrapresa dalla spendig rewiew che, in buona sostanza, vorrebbe ridurre i trasferimenti a quelle amministrazioni che hanno già ricevuto molto dal Pnrr. Un criterio che sta facendo infuriare tutti i sindaci, soprattutto quelli che hanno accolto l’invito del Governo per presentare progetti da finanziare col Pnrr, in modo da non perdere le risorse, e che adesso si trovano col cerino in mano.

LA PAURA

«Si sta facendo l’errore di mettere sullo stesso piano la spesa per investimenti con quella per spesa corrente, che serve appunto a coprire i costi per mandare avanti le infrastrutture - osserva Conte - le opere realizzate con i fondi Pnrr poi vanno gestite, ma i comuni non possono farlo se i trasferimenti vengono tagliati. Il criterio non può essere quello di dare meno a chi ha ottenuto più fondi Pnrr, presentando progetti all’altezza e rispettando tutti i tempi. Questi sono comuni virtuosi che, al contrario, dovrebbero essere premiati e non penalizzati». La questione tagli sta mettendo in difficoltà il Governo che da un lato annuncia la seconda fase del Pnrr con la “messa a terra” dei finanziamenti per realizzare i progetti, ma dall’altra parla di tagli.

LA PROPOSTA

«Capisco benissimo il ministro Giorgetti e non vorrei essere nei suoi panni - sottolinea Conte - e comprendo anche la necessita di fare dei tagli. Ma ritengo che questo non possa essere un criterio e che vada rivisto. I sindaci hanno risposto all’invito del Governo a presentare piani da finanziare. Dal Veneto sono arrivate proposte di qualità, che hanno ottenuto le risorse. E i sindaci hanno rispettato patti e tempi. Ma adesso non possiamo correre il rischio di avere infrastrutture pronte ma inutilizzabili perchè non ci sono le risorse per mandarle avanti. I costi non possono essere coperti dalla spesa per investimenti, vanno per forza affrontati con la spesa corrente alimentata essenzialmente dai trasferimenti. Tagliarli significa arrestare questo meccanismo». Oltre che, ovviamente, rendere vani gli investimenti fatti con le risorse economiche arrivate dall’Europa. La situazione adesso è di grande incertezza. A Treviso, solo rimanendo al capoluogo, a rischio non è esclusivamente la biblioteca, ma anche il centro diurno e notturno che si sta realizzando all’ex Macello e che potenzialmente dovrebbe essere una struttura d’eccellenza non solo a livello regionale. «In buona sostanza - chiude il sindaco - tagliare i trasferimenti significa incidere su tutti quei servizi diretti ai cittadini».