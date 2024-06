Piazza Pola, apre VasoVite la gastronomia “stellata”

TREVISO – Ricette stellate fuori dal ristorante: Vaso Vite diventa un brand. Simone Selva, enfant prodige del fine dining, parte con il progetto di un take away di qualità che porta il gourmet a casa e al lavoro. Aperto venerdì un punto di gastronomia luxury firmato Vite in piazza Pola. A salutare la nuova apertura anche Mauro Benetton. La formula è quella di un luogo in cui vengono ordinati e venduti pranzi pocket stellati e sani. Il VasoVite di Simone Selva nelle più diverse declinazioni, dal primo al secondo. Da scegliere ordinare e gustare a casa o al lavoro. Il Vaso Vite si conserva in frigo fino a 20 giorni e si stappa in un attimo. L'esperienza Vite continua a casa, in ufficio con le ricette stellate nei VasoVite. Comodo da gestire, facile da vendere: le pause gourmet e il take away diventano sani e gourmand. Perchè con la vaso cottura il cibo si conserva senza conservanti. C'è poi il tema dell'impatto: i vasi in vetro possono essere riutilizzati. Vite ha aperto anche a Cortina nella formula gastronomia come a Treviso e a Mirano, in un format che è gastronomia ma anche bistrot.

I DETTAGLI

Gli interni sono curati ancora una volta da InstabileLab dopo la collaborazione con Vite Restaurant presso Il Cantiere Art District di Treviso, per un progetto che di nuovo incarna l’incontro tra il fine food, il design e l’arte. E se l’omonimo ristorante una stella Michelin regala un’esperienza immersiva tra estetica, sapore e design, in Boutique Gastronomia le creazioni in vasocottura dello chef Selva si assaporano in un’atmosfera ricercata e giocosa. Oltre ai piatti in vasocottura da Vite si trova una selezione di vini di alta gamma e alcuni prodotti artigianali campani. La passione per la cucina del giovane chef Selva, originario di Aquileia, classe 1996, nasce dalle tradizioni famigliari, in particolare dalle ricette fatte insieme alla nonna. Allievo di Lorenzo Cogo al El Coq di Vicenza e Francesco Brutto al ristorante Venissa di Mazzorbo ha bruciato brillantemente tutte le tappe. È il più giovane chef stellato d’Italia, stella che ha ottenuto a soli 24 anni nella cucina del ristorante Wistèria di Venezia. Dopo questa esperienza, ha deciso di lanciarsi in un nuovo progetto, quello dell’imprenditore trevigiano Davide Vanin, a capo del Treviso Arts Districts, che ha deciso di scommettere su Selva finanziando il progetto del nuovo ristorante “Vite”.