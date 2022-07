ESTE - Parte stasera, 4 luglio, col botto la seconda edizione di EstEstate Festival nell'Arena del Castello Carrarese di Este. Zucchero, uno dei cantautori italiani più noti a livello internazionale, salirà sul palco alle 21.30 con la sua band composta da dieci elementi, nella prima tappa - già tutta esaurita - delle cinque italiane del tour mondiale World wild tour 2022.

Vecchi successi e reinterpretazioni

Adelmo Fornaciari, vero nome del re del blues italiano, in oltre 30 anni di carriera ha venduto più di 60 milioni di dischi tra album e singoli quali Senza una donna, Con le mani, Diamante, Per colpa di chi?, Baila. Il cantautore emiliano, classe 1955, che suona anche la chitarra e il pianoforte, presenterà anche le sue reintepretazioni dell'ultimo album Discover in cui ha rivestito nel suo stile iconiche canzoni internazionali con featuring con Bono degli U2 (Amore adesso), Elisa (Luce tramonti a Nordest), Mahmood (Natural Blues) e il duetto virtuale con Fabrizio De André (Ho visto Nina volare). La manifestazione organizzata da Delphi International con il Comune di Este, sotto la direzione artistica di Cinzia Bonafede, prevede altri sette spettacoli fino al 16 luglio per cui sono ancora disponibili i biglietti sul circuito Ticketone. Mercoledì sarà il turno di un altro nome internazionale, la band inglese dei Morcheeba nella prima data italiana del tour europeo. Esplosa sulla scena trip hop inglese al termine degli anni Novanta, la formazione di musica elettronica britannica composta da Skye Edwards (voce), Paul Godfrey (disc jockey) e Ross Godfrey (chitarrista e tastierista) ha abbracciato pop-rock, alternative rock e indie rock. Il loro singolo Rome wasn't built in a day del 2000 è diventato una hit mondiale, piazzandosi in testa alle classifiche anche in Italia con nomination ai Grammy Awards; il gruppo suonerà anche i pezzi del nuovo disco Blackest Blue.

Gli appuntamenti

Andrea Baccan in arte Pucci farà divertire il pubblico il 7 luglio con Il meglio di..., una raccolta degli sketch che hanno reso celebre fino ad oggi la star della risata accompagnata dalla Zurawski live band. Esilarante e intelligente, il milanese Pucci, reso popolare in tv anche da Zelig, ha in realtà origini venete con il padre di Stanghella (Pd) e la madre di Pressana (Vr). Torna la musica l'8 luglio con l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, il Coro Lirico Opera House ed il Coro pop Art Voice Academy diretti dal maestro Diego Basso impegnati in Omaggio a Ennio Morricone. Si torna a ridere il 12 luglio con l'Oblivion Summer show: Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli giocheranno sul palco con la musica e il teatro. Il fenomeno social si propone come un articolato mangianastri umano che mastica tutta la musica, la demolisce a colpi di ironia e la digerisce tra genio, follia e cabaret. Tre giovani apprezzate voci italiani il 13 luglio alle 20 saranno protagoniste dell'appuntamento tutto al femminile Gaia, Hu, VV: Gaia Gozzi, nota come Gaia, vincitrice della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi; con lei la cantautrice milanese Viviana Colombo in arte VV, e HU, nome d'arte della cantante e polistrumentista Federica Ferracuti. Si cambia genere il 15 luglio con Coez, uno dei rapper italiani più amati con tormentoni come Faccio un casino, E yo mamma, É sempre bello. Fabrizio Moro chiuderà a suon di rock la rassegna il 16 luglio con il suo tour estivo La mia voce tour 2022: il vincitore di Sanremo Giovani con Pensa e tra i big con Non mi avete fatto niente insieme ad Ermal Meta, presenterà anche l'ultima hit Sei tu.