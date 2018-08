di Alberto Rodighiero

PADOVA - Nuove regole per l'accesso alla Ztl dopo le 20: saranno i clienti e non i ristoratori a dover comunicare il numero di targa alla Polizia municipale. La novità è stata ratificata martedì scorso da una delibera ad hoc fatta approvare dal vicesindaco Arturo Lorenzoni. «Molto semplicemente spiega l'assessore alla Mobilità - abbiamo adeguato il regolamento per l'accesso alla Ztl alle nuove disposizioni sulla privacy». Fino all'altro giorno, chi decideva di cenare in un ristorante in...