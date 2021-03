PADOVA - «È consentito uscire di casa esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di urgente necessità». Non è il lockdown totale della scorsa primavera, ma per molti versi ci siamo vicini. Da domani - 15 marzo - le forze dell’ordine padovane saranno chiamate a fare rispettare le nuove regole previste dal passaggio in zona rossa.

Scatta così il nuovo piano-sicurezza messo in atto dal questore con il coordinamento del prefetto. Se nelle ultime settimane le pattuglie si sono concentrate sui clienti dei locali e sull’utilizzo della mascherina, da domani i servizi in strada riguarderanno principalmente gli spostamenti. Chi uscirà di casa dovrà presentare un’autocertificazione fornendo un adeguato motivo. Per questo polizia, carabinieri, finanza e vigili urbani sono pronti a rinforzare i controlli sia in città che in provincia. L’esempio più evidente arriva proprio da Padova dove raddoppieranno le pattuglie della Polizia locale dedicate a questi servizi.



I SERVIZI

«Non ci sarà più la libertà di movimento a cui siamo stati abituati nelle scorse settimane e quindi anche i nostri controlli si adegueranno a queste nuove regole - ricorda il comandante Lorenzo Fontolan - Chi esce dovrà dare una giustificazione. Per casi di urgente necessità penso per esempio al bisogno di accudire un familiare oppure ad un intervento urgente di manutenzione».

«Ogni giorno - continua - saranno in strada circa 50 agenti nell’arco delle 24 ore. Rispetto agli ultimi tempi saranno venti in più quelli dedicati proprio ai controlli sugli spostamenti delle persone».



LA POLIZIA

I vigili verificheranno soprattutto le strade principali della città mentre la Polizia stradale poserà la lente d’ingrandimento prevalentemente sulle autostrade e nelle aree dei caselli. «Ogni giorno avremo in campo dieci pattuglie» sottolinea il comandante della Polstrada Gianfranco Martorano.

La “regia” dei controlli spetta naturalmente al questore Isabella Fusiello, che però non ha intenzione di impiegare tutte le forze disponibili sui controlli anti-Covid, come successe durante il lockdown. «La situazione è cambiata, non è più una “novità”, i padovani si dimostrano per la maggior parte ligi alle regole. Per questo i controlli, stringenti, ci saranno, ma non impiegherà tutte le forze su questo tipo di controlli. Ci saranno delle pattuglie dedicate al rispetto delle norme anti contagio, come da mesi a questa parte».

Il questore inoltre assicura che, come sempre, tutte le forze dell’ordine - polizia, carabinieri, Finanza e polizie locali, lavoreranno in sinergia per far rispettare le norme e accompagnare il cittadino in questa fase di “transizione” che porterà, domani, alla “zona rossa”.

L’ARMA

In provincia, ovviamente, a fare la parte del leone per quanto riguarda il rispetto delle normative anti-Covid, sarà l’Arma con i suoi 300 uomini al giorno, suddivisi in 150 pattuglie che ogni giorno batteranno a tappeto tutta la provincia, oltre che il capoluogo.

Il colonnello Luigi Manzini, comandante provinciale dei carabinieri, spiega, però, che l’obiettivo non è la repressione: «Di certo non ci metteremo immediatamente a fare multe. Se lo facessimo, non sarebbe un buon servizio per la comunità. Le regole prima bisogna capirle e quindi rispettarle, per questi motivi nei primi giorni ci assicureremo che i padovani abbiano compreso cosa si può e cosa non si può fare, dirimendo eventuali dubbi».

«Per il resto - continua - l’Arma da mesi ha impiegato più forze possibile nei controlli del territorio. E questo impegno non verrà certamente meno ora. Il nostro compito è quello di essere vicini alla gente e aiutare le persone a superare questo periodo nel rispetto delle regole».

Manzini chiude: «I padovani nella stragrande maggioranza dei casi si sono dimostrati diligenti e rispettosi, delle regole confidiamo che questa disciplina caratterizzi anche questa ennesima prova contro il virus».





