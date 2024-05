PADOVA - Trecentocinquanta fan, non uno di più, in coda ieri fino oltre alle 23 alla Feltrinelli di via San Francesco per incontrare Zerocalcare, il celebre fumettista romano in tour lungo l'Italia per il firmacopie del libro "Quando muori resta a me". Per l'unica tappa veneta scelta dalla casa editrice Bao, l'autore da 2.300.000 di copie vendute è arrivato puntuale alle 15 e si è subito messo all'opera con il suo pennarello. Maglietta, felpa e scarpe nere, bermuda in stile mimetico, affiancato da Caterina Marietti (Ceo di Bao publishing) Zerocalcare ha dedicato qualche minuto a ogni ammiratore e, tra una parola e l'altra, ha disegnato il suo omonimo personaggio e l'ancora più iconico armadillo. «Quando alle 9 abbiamo iniziato la distribuzione dei pass, uno solo a persona, c'era già una lunga fila di gente da almeno un'ora - racconta Marco Massimiliani, direttore della Feltrinelli - È stata la scelta giusta per evitare eventuali calche e lamentele dato che si prevedeva un grande afflusso di appassionati. Essendo scaglionati, tutti hanno goduto più o meno dello stesso tempo per avvicinare Zerocalcare nella sua prima volta in una libreria padovana. I quattro addetti alla sicurezza hanno solo controllato che chi entrava avesse il braccialetto necessario e tutto si è svolto in assoluta serenità, qualità caratteristica anche del disegnatore».

Fino alle 19 Michele Rech, vero nome dell'artista classe 1983, ha riprodotto un personaggio di Zerocalcare ad ogni fan e dopo una cena veloce ha apposto solo l'animaletto che lo ha reso più famoso, tanto da giungere a ben trenta ristampe de "La profezia dell'armadillo". «Mi piace molto come scrive i testi ed è stata una grande emozione vederlo dal vivo - afferma Lia, 21 anni, studentessa di Monselice - le sue tematiche mi hanno personalmente colpito». «Sono qui con il mio fidanzato perché non potevamo perderci questa occasione - afferma Giorgia, venticinquenne libraia di Caorle - Ci siamo alzati alle 5.30 per essere sicuri di prendere il pass. Abbiamo notato la sua particolare postura mentre disegna e la capacità di mettere a suo agio chi sta davanti nei momenti di chiacchierata. Mi rivedo molto in quello che descrive, questa inettitudine alla vita che è della sua generazione e di quelle seguenti». «L'evento è stato organizzato molto bene e non mi è pesata una levataccia pur di esserci - aggiunge Matias, 37 anni, capobarca veneziano - Una volta avuto il lasciapassare, ne ho approfittato per fare un giro in città». Tantissimi i giovani anche da fuori regione, ma anche qualche genitore con bambino al seguito che indossava la t-shirt con raffigurata una figura caratteristica dell'artista. «Zerocalcare è stato molto disponibile, anche alla foto, nonostante fosse qui da ore - rivela Ilenia, 47 anni, architetto trevigiano, alla Feltrinelli insieme al figlio Edoardo di 12 anni con cui ha scoperto Zerocalcare grazie alla popolare serie su Netflix - Anche se il suo linguaggio è forte e diretto lo trovo educativo; sono contenta che mio figlio lo segua perché porta un messaggio che mette in discussione molte cose». «Ho ingaggiato la suocera per prendere il pass - dice Massimo, informatico di Torino - Le sue vicende sono state di ispirazione nella mia vita». C'è anche chi non è andato al lavoro per non mancare all'appuntamento. «Ho preso un permesso per venire a prendere il pass - racconta Michele, operaio padovano - Gli ho ricordato che sei anni fa ci eravamo beccati quando era venuto alla Casana, ma non era famoso come oggi».