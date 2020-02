Flavio Zanonato vittima di un incidente in Vespa: l'ex sindaco di Padova in ospedale

Flavio Zanonato in ospedale: cosa è successo

L'ex sindaco di Padova Flavio Zanonato vittima di unstradale inin città: Zanonato è ora ricoverato in ospedale con sei costole rotte. Il sinistro è avvenuto ieri sera, 20 febbraio, alle 21,30.E' stato lo stesso ex primo cittadino a raccontare la dinamica del sinistro con un: «Mentre stavo andando ad una riunione pubblica a bordo della mia Vespa, in riviera del Businello dopo la Questura, per evitare un mezzo che proveniva in senso opposto e che sembrerebbe aver invaso la mia corsia ho dovuto sterzare e sono. Il bilancio é di sei costole rotte, per fortuna niente di più. Ringrazio moltissimo il personale della Croce Rossa e la Polizia Locale che sono prontamente intervenuti sul posto, e tutto il personale del pronto soccorso che, nonostante le tante situazioni di criticità, riesce sempre ad intervenire in modo eccellente. Grazie anche a tutti gli amici che sono passati ieri sera, tra i quali il Sindaco Sergio Giordani, e a quelli che mi stanno chiamando e scrivendo oggi per salutarmi. Per ora sono ancora ricoverato in osservazione ma se tutto va bene domani dovrei rientrare a casa...A moglie, figlio, e al mio medico e amico Stefano Bellon un ringraziamento speciale».