SIENA Un amore fortissimo, che ha già dimostrato di sapere affrontare le bufere e i dolori più devastanti e che ora è chiamato a un nuovo enorme sforzo. Daniela Manni è la signora Zanardi. Con Alex è sposata dal 96, si erano conosciuti sette anni prima ancora e da allora non si sono più lasciati. Daniela ha il volto segnato dall'ennesima dura prova. Il bagagliaio della sua auto è ancora pieno di tutte le cose dell'ex pilota di Formula 1 che sta lottando di nuovo tra la vita e la morte nella terapia intensiva dell'ospedale Le Scotte di Siena dopo l'incidente con la handbike di venerdì pomeriggio sulle colline tra Pienza e San Quirico d'Orcia. Anche ieri ha richiamato gli altri organizzatori, gli amici di sempre: «La staffetta tricolore deve proseguire, non la interrompiamo. Alex vorrebbe così». In serata è arrivata la conferma e Daniela ha ringraziato gli atleti con una breve nota: «Mio figlio e io siamo con loro e li ringraziamo per la voglia di non mollare in un momento così difficile. Il viaggio continua per Alex».

Daniela sistema dietro una borsa, la mazzetta dei giornali con le prime pagine che riportano la drammatica notizia, richiude il portellone. «Sto andando in ospedale, ho poco tempo a disposizione per vedere mio marito. Il nostro amore? La nostra sofferenza? - domanda con il viso segnato, gli occhi lucidi per le lacrime mentre sale in auto - Ora non è il momento, non ho voglia di parlare, non riesco a pensare a nulla. Adesso devo solo aspettare, non possiamo che aspettare e sperare. Sono appesa anche io come tutti voi ai bollettini dei medici, guardo il telefonino di continuo in attesa dei messaggi dall'ospedale che mi informano dell'evolvere delle condizioni di mio marito. A me arrivano giusto con un po' di anticipo rispetto alle comunicazioni ufficiali».

INFERNO E RITORNO

Pensava di non dovere più riattraversare il fuoco dell'inferno, Daniela. Alex rischiò di morire dissanguato nel 2001 in Germania, aveva visto la morte in faccia ma poi era tornato a sorridere, a riempire la sua esistenza e quella del figlio Niccolò di amore, idee ed entusiasmo. Era il 15 settembre e sulla pista del Lausitzring, durante una gara della Formula Cart la sua Honda-Reynard, all'uscita dai box, venne centrata dalla vettura del canadese Alex Tagliani. L'urto fu violentissimo e Alex riportò l'amputazione delle gambe. L'Italia e il mondo rimasero gelati. Daniela non lo lasciò solo nemmeno per un attimo. Allora come oggi, era al suo capezzale quando i medici lo operarono a Berlino. Assistette al prete che gli impartì persino l'estrema unzione. Ma uscito dalla sala operatoria il pilota la guardò e le chiese: «Daniela, ma posso ancora morire?», lei rispose sicura di «no». «Allora insieme possiamo affrontare tutto, anche questo», si rincuorò il pilota. Il loro percorso insieme riprese più forte e complice di prima. Daniela Manni non ama apparire, nemmeno sui social.



Capelli lunghi e biondi, indossa prudente la mascherina mentre parla con il figlio e gli amici prima di tornare in ospedale. Hanno tutti i volti stanchi di chi ha trascorso la notte sveglio in un incubo. Come Alex, Daniela ama i motori e lo sport. Per stargli accanto e seguirlo nelle sue imprese agonistiche fino in America, però, abbandonò i suoi incarichi manageriali nel mondo dell'automobilismo. Quello spirito intraprendente, ma allo stesso tempo discreto, lo ha messo al servizio della famiglia e degli altri. Nel 98 era nato Niccolò. I Zanardi si muovono tra le loro case in Veneto e nella Maremma. Alex, che gli amici chiamano «il leader buono» e Daniela fondano una società sportiva di avviamento allo sport per atleti disabili, Obiettivo3. Alex, infatti, è incontenibile. Scopre la hanbike e scivola veloce sulle due ruote che si spingono a mano, diventa campione paralimpico, seminando atleti molto più giovani di lui. Diventa un simbolo di vita e di sport. Dopo il lockdown decide, con Obiettivo3, che la ripartenza deve essere per tutti, così invita ad attraversare l'Italia. Ma sulle colline toscane ha ritrovato l'inferno.



