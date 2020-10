Alex Zanardi oggi compie 54 anni. La festa diventa social: «Buon compleanno guerriero»

Oggi è il compleanno di Alex Zanardi, che compie 54 anni. Un compleanno “diverso” per il campione bolognese, ricoverato al San Raffaele, ma è in terapia semi-intensiva, dove il grave incidente di Siena con la sua handbike. Però, piovono gli auguri sui social, tanti pensieri dolci per un atleta, un uomo, amato e stimato da tutta Italia. E non solo. «Siamo con te», «Un giorno speciale per un uomo speciale», «buon compleanno guerriero», sono alcuni dei messaggi dedicati all'ex pilota di F1.

Zanardi, il figlio gli dedica la serata con la fidanzata: «Quando torni ne facciamo un'altra»

Alex è assistito dalla moglie Daniela e dal figlio Niccolò che, saltuariamente, ha manifestato il proprio stato e le speranze legate alla salute del padre sui social, dopo quel drammatico incidente in Toscana, tra Pienza e San Quirico d’Orcia.

Un giorno speciale per un uomo speciale.

Tutti noi facciamo il tifo per te: buon compleanno Alex 💪💪#Zanardi pic.twitter.com/FmF56lssYl — F.C.I. (@Federciclismo) October 23, 2020

“Credo che la curiosità sia l'unica cosa di cui abbiamo bisogno nella vita. Se sei curioso troverai la tua passione. E i risultati che avrai saranno il risultato di quanta passione metterai nella tua vita”. Impegnato in un’altra, l’ennesima, sfida, compie gli anni Alex #Zanardi!, si legge nel tweet del Coni.

“Credo che la curiosità sia l'unica cosa di cui abbiamo bisogno nella vita. Se sei curioso troverai la tua passione. E i risultati che avrai saranno il risultato di quanta passione metterai nella tua vita”. Impegnato in un’altra, l’ennesima, sfida, compie gli anni Alex #Zanardi! pic.twitter.com/bn3xLJgoWI — CONI (@Coninews) October 23, 2020

Ultimo aggiornamento: 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA