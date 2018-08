Lo zampirone contro le zanzare: un'invenzione tutta veneta, lo sapevate?

di Nicola Munaro

PADOVA - Su la mano chi, almeno una volta nella vita, in estate, perle, non ha preso in mano quella, l'ha accesa e si è difeso con quel suo tipico odore. Sì, stiamo parlando dello zampirone, uno dei classici rimedi estivi contro le punture. Pochi sanno che, con una correzione in corsa Made in Japan sulla forma, ma comunque frutto del genio diIl nostro si chiama, per molti amici(era lui stesso a firmarsi così), e nel 1862, a 26 anni apre un laboratorio farmaceutico a Mestre per la produzione della Zampirina, in pratica una polvere di piretro della Dalmazia, e del piroconofobo poi denominato fidibus insettifugo che uccide gli insetti agendo sul loro sistema nervoso. È un cono scaccia-zanzare.