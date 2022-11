AGNA - É tra i 100 artisti italiani più seguiti con oltre 400.000 ascoltatori mensili su Spotify, il servizio più famoso che offre gratuitamente musica in streaming e permette di accedere a migliaia di brani musicali da qualsiasi dispositivo senza avere l’obbligo di acquistare le singole canzoni. É Ivan Melega, in arte Yvvan Back, 27 anni, residente ad Agna. «Ho studiato al liceo artistico Pietro Selvatico di Padova e la mia passione nasce proprio sui banchi di scuola», spiega Melega. «Ero partito come cantautore e come chitarrista, poi da un incontro con un amico sono stato convinto a comporre musica elettronica, così ho iniziato a produrre questo genere musicale un po’ per gioco e un po’ per esperimento», aggiunge. Dall’incontro con altri due amici che lo hanno aiutato e con i quali è entrato in sana competizione, Ivan Melega dal 2015 ha prodotto musica elettronica.

La svolta

La svolta nel 2019 quando viene intercettato dagli addetti ai lavori che gli propongono di firmare un contratto con la prima etichetta discografica al mondo della dance, la Spinnin’ Records, nota label da cui sono usciti Martin Garrix, Merk & Kremont per citare solo i nomi più noti al pubblico, costituito soprattutto di giovani. Il 2021 è stato un anno proficuo per Ivan: «L’anno scorso sono riuscito a piazzarmi al primo posto del genere della tech house nel famoso portale dove vengono venduti i pezzi e i vari disk jockey li acquistano, Beatport, con una cover di ‘’Beggin’’, il famoso pezzo rifatto dai Maneskin», spiega il giovane artista. «Nel 2022 altre grandi soddisfazioni: ho raggiunto i quattro milioni di streams su Spotify di un pezzo che è uscito l’anno scorso. L’hanno suonato anche dj importanti e famosi in tutto il mondo», sottolinea Melega, che aggiunge: «Altri due milioni di accessi con un pezzo autobiografico che parla di come una relazione dovrebbe sopportare la parte oscura del sole, “dark side of the sun”, nato da una collaborazione con due artisti stranieri. E così sono entrato tra i 100 artisti italiani più ascoltati di Spotify con circa 400.000 ascoltatori mensili. A settembre in una puntata della trasmissione tv Emigratis, hanno usato messo come colonna sonora un mio pezzo “Mucho Mambo”, è stata un bella sorpresa», racconta ancora Melega. «Ho anche firmato con le etichette più rilevanti come Sony, Universal per le quali ho fatto dei remix. E ora sono uscito con un pezzo struggente, ma allo stesso tempo pieno di speranza, intitolato Flames, e realizzato con due artisti italiani». Ivan vive quindi un momento di grande successo: «Ricevo molti ringraziamenti da chi ascolta la mia musica: mi dicono che sono come la loro medicina. E pensare che sette anni fa quando ho iniziato per gioco, mai avrei pensato che sarebbe successo tutto questo. Forse devo ringraziare quel mio amico che mi disse che era meglio che iniziassi a fare il genere elettronico. Il 2023 sarà un altro anno di musica, perché quello è il mio unico modo di comunicare con gli altri».